Российские пограничники рассказали о задержанных в Азовском море браконьерах
Об этом сообщает Интерфакс.
«В четверг сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю в акватории Азовского моря обнаружено маломерное судно, на борту которого находились два рыбака, осуществивших незаконную добычу водных биологических ресурсов, в том числе двух особей краснокнижного осетра русского», — рассказал агентству сотрудник пресс-службы.
Отмечается, что рыбаки и их судно были доставлены в порт Ейска для установления личности и принятия процессуального решения.
Предположительно, мужчины являются украинцами из Бердянска, о задержании которых ранее сообщала Госслужба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.