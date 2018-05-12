Российские пограничники рассказали о задержанных в Азовском море браконьерах

В пресс-службе пограничного управления ФСБ по Краснодарскому краю заявили, что российские пограничники задержали в Азовском море судно с двумя рыбаками без документов, которых подозревают в браконьерстве.

Об этом сообщает Интерфакс.

«В четверг сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю в акватории Азовского моря обнаружено маломерное судно, на борту которого находились два рыбака, осуществивших незаконную добычу водных биологических ресурсов, в том числе двух особей краснокнижного осетра русского», — рассказал агентству сотрудник пресс-службы.

Отмечается, что рыбаки и их судно были доставлены в порт Ейска для установления личности и принятия процессуального решения.

Предположительно, мужчины являются украинцами из Бердянска, о задержании которых ранее сообщала Госслужба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.