Учитель физкультуры предстанет перед судом из-за травмы школьницы в Чите

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В Чите учитель физкультуры предстанет перед судом из-за инцидента, в результате которого школьница получила травму. Об этом сообщает Inforeactor со ссылкой на прокуратуру Забайкальского края.

По предварительным данным, в ноябре 2017 года педагог пренебрёг правилами безопасности на уроке. Дети выполняли акробатические упражнения, и одна из учениц, не имевшая должной подготовки, травмировалась.

Против преподавателя завели дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. Учитель признал вину и раскаялся в произошедшем. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до года.

Ранее Nation News сообщало, что в Мурманской области завели дело после падения ворот на ребёнка на спортплощадке.

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