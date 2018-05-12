При взрыве газа в частном доме в Дагестане пострадал один человек
Об этом передаёт ТАСС.
«Пострадала 29-летняя девушка. Её с ожогами первой и второй степеней доставили в республиканскую клиническую больницу Дагестана», — сообщила представитель Министерства здравоохранения региона Залина Муртазалиева.
Ранее стало известно, что в частном доме в Дагестане произошёл взрыв бытового газа.
В январе издание «ВашГород.ру» передавало, что в результате взрыва газа в доме в Новосибирской области погиб один человек.