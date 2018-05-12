На юге Москвы в результате опрокидывания автомобиля погиб один человек

На юге Москвы в результате ДТП с участием легкового автомобиля погиб один человек. Об этом информирует пресс-служба управления ГИБДД по столице.

ДТП произошло около 06:30 на улице Чертановской. По данным ГИБДД, водитель легкового автомобиля Renault допустил опрокидывание транспортного средства.

«По предварительным данным, в результате ДТП погиб один человек. В настоящее время на месте аварии затруднено движение транспорта», — заявила агентству городских новостей «Москва» представитель ведомства.

В ГИБДД добавили, что на месте происшествия работают сотрудники инспекции.

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