МВД: за три месяца в России выдали более 140 разрешений на работу гражданам США

В России за три месяца 2018 года были выданы 144 разрешения на работу гражданам США. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-центр МВД России.

«По данным ведомственной статистической отчетности, в отношении граждан США за 3 месяца 2018 года оформлено 144 разрешения на работу, из них 130 для высококвалифицированных специалистов», — заявил представитель пресс-центра.

Ранее стало известно, что из проекта о контрсанкциях было решено исключить запрет на работу иностранных специалистов в России.