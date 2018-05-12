В НАТО заявили о «заметном масштабе» восстановления Вооружённых сил России

Аналитик исследовательского подразделения НАТО Диего Руис Палмера заявил, что Вооружённые силы России быстро восстанавливаются и «масштаб этого заметен». Исследование эксперта опубликовал Оборонный колледж НАТО.

«С 2009 года становится всё очевиднее, что Вооруженные силы России быстро восстанавливаются после почти двух десятилетий упадка и недостаточного внимания в период после окончания «холодной войны». Масштаб этого восстановления за десятилетие заметен», — цитирует исследование РИА Новости.

В исследовании также отмечается, что в настоящее время Россия оказалась «единственной страной в Европе», которая способна проводить внезапные учения и привлечь к учебной подготовке соединения сил и средств численностью от 60 тыс. человек.

Ранее The National Interest сообщил об «устрашающем» НАТО российском истребителе.