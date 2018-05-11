В Совфеде прокомментировали планы ПФР по формированию бюджета фонда

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Председатель президиума центрального правления общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России», глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в разговоре с RT прокомментировал сообщение о том, что расходы Пенсионного фонда России (ПФР) на выплату пенсий в 2018 году увеличатся почти на 99 млрд рублей.
В Совфеде прокомментировали планы ПФР по формированию бюджета фонда
  • © Aleksey Bychkov/Global Look Press

«Это, что называется, бюджетная арифметика. Всё в рамках закона, никаких неожиданностей… Увеличивается заработная плата, а если это происходит, то, естественно, увеличивается и стоимость пенсионного балла. Поэтому уходящим на пенсию людям пересчитывается пенсия, исходя из более высокой зарплаты. Индексация будет более высокой. Так что идёт обычная текущая деятельность пенсионной системы», — сказал парламентарий.

Рязанский также пояснил, за счёт чего предусматривается сокращение трансфертов из федерального бюджета на 68,3 млрд рублей.

«Увеличивается поступление взносов в пенсионную систему за счёт того, что растёт средняя заработная плата. Мы повысили минимальный размер оплаты труда (МРОТ), причём сделали это дважды: с нового года и с 1 мая. Соответственно, объём поступлений в пенсионную систему будет увеличен. Прогнозные изменения говорят о том, что сборы в ПФР будут увеличены, за счёт чего уменьшается помощь федерального бюджета пенсионной системе», — добавил он.

Ранее в пресс-службе ПФР сообщили, что расходы фонда на выплату пенсий в 2018 году увеличатся почти на 100 млрд рублей.

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