В ПФР рассказали о формировании бюджета фонда
- РИА Новости
«При исполнении бюджета ПФР в 2018 году будут использованы переходящие остатки средств бюджета ПФР-2017, которые составили 234,2 млрд рублей», — заявили в пресс-службе.
Отмечается, что расходы фонда на выплату пенсий в 2018 году увеличатся почти на 99 млрд рублей.
Общие расходы на пенсионное обеспечение вырастут на 371 млрд рублей и составят 7,35 трлн рублей.
Ранее сообщалось, что Минфин России предлагает уменьшить расходы из бюджета на пенсионное обеспечение граждан в 2018 году.
В марте «Газета.Ru» сообщала, что Пенсионный фонд России передаст негосударственным пенсионным фондам 162,9 млрд рублей.