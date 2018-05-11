В ПФР рассказали о формировании бюджета фонда

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Бюджет Пенсионного фонда России (ПФР) в 2018 году будет сформирован при использовании переходящих остатков средств 2017 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ПФР.
В ПФР рассказали о формировании бюджета фонда
  • РИА Новости

«При исполнении бюджета ПФР в 2018 году будут использованы переходящие остатки средств бюджета ПФР-2017, которые составили 234,2 млрд рублей», — заявили в пресс-службе.

Отмечается, что расходы фонда на выплату пенсий в 2018 году увеличатся почти на 99 млрд рублей.

Общие расходы на пенсионное обеспечение вырастут на 371 млрд рублей и составят 7,35 трлн рублей.

Ранее сообщалось, что Минфин России предлагает уменьшить расходы из бюджета на пенсионное обеспечение граждан в 2018 году.

В марте «Газета.Ru» сообщала, что Пенсионный фонд России передаст негосударственным пенсионным фондам 162,9 млрд рублей.

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