Ракетная бригада под Калининградом перевооружена комплексами «Искандер-М»

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В штабе Балтийского флота России сообщили, что ракетная бригада в Калининградской области перевооружена на оперативно-тактические комплексы «Искандер-М».
Ракетная бригада под Калининградом перевооружена комплексами «Искандер-М»
  • РИА Новости

«Получен бригадный комплект комплекса «Искандер-М», — приводит Интерфакс сообщение флота.

Представитель Балтфлота Роман Мартов отметил, что «это сделано в рамках планового перевооружения Балтийского флота».

Ранее «Янтарный край» сообщал, что на параде Победы в Калининграде была представлена новая военная техника.

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