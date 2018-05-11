Ракетная бригада под Калининградом перевооружена комплексами «Искандер-М»

В штабе Балтийского флота России сообщили, что ракетная бригада в Калининградской области перевооружена на оперативно-тактические комплексы «Искандер-М».

РИА Новости

«Получен бригадный комплект комплекса «Искандер-М», — приводит Интерфакс сообщение флота. Представитель Балтфлота Роман Мартов отметил, что «это сделано в рамках планового перевооружения Балтийского флота». Ранее «Янтарный край» сообщал, что на параде Победы в Калининграде была представлена новая военная техника.