На параде Победы в Калининграде представили новую военную технику

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На параде Победы в Калининграде была представлена новая военная техника, сообщает «Янтарный край».

К примеру, продемонстрированы оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М» и многофункциональный беспилотный летательный аппарат «Орлан-10».

Кроме того, показаны роботизированные комплексы «Платформа-М», крупнокалиберные пушки «Гиацинт», зенитно-ракетные комплексы С-400, современные береговые противокорабельные ракетные комплексы «Бал» и «Бастион».

В общей сложности на параде представили более 60 образцов военной техники. В пеших расчётах прошли свыше 1,7 тыс. военнослужащих.

«Мы никогда не забудем мужество и самоотверженность советских воинов, которые погибали, приближая день, когда все ужасы Великой Отечественной войны остались в прошлом», — заявил губернатор Антон Алиханов.

Ранее m24 сообщал о тематических концертах на трёх московских вокзалах в День Победы.

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