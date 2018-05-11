В Москве 12 мая объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности
В Москве и области в субботу, 12 мая, объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.
- РИА Новости
Отмечается, что это связано с высокой пожароопасностью.
Ранее стало известно, что в Москве в предстоящие выходные ожидается солнечная и сухая погода с температурой до +23 °С.
Также «Газета.Ru» сообщала, что в пятницу, 11 мая, ожидается до +19 °С.
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