СК проводит проверку по факту гибели школьницы в Новой Москве на уроке физкультуры

Короткая ссылка
Следователи устанавливают обстоятельства смерти московской школьницы на уроке физкультуры.
СК проводит проверку по факту гибели школьницы в Новой Москве на уроке физкультуры
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении СК.

Отмечается, что во время занятий 16-летняя ученица почувствовала себя плохо и потеряла сознание.

«Учитель оказал первую помощь и незамедлительно вызвал скорую», — заявили в ведомстве.

В настоящее время следователи опрашивают одноклассников погибшей и работников школы.

Ранее URA.RU сообщало, что в Нижнем Тагиле начали доследственную проверку из-за инцидента в школе №144. По предварительным данным, ученик шестого класса во время перемены открыл окно, сел на подоконник и в результате неосторожного движения упал.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Происшествия
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных