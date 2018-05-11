СК проводит проверку по факту гибели школьницы в Новой Москве на уроке физкультуры
- РИА Новости
Об этом говорится в сообщении СК.
Отмечается, что во время занятий 16-летняя ученица почувствовала себя плохо и потеряла сознание.
«Учитель оказал первую помощь и незамедлительно вызвал скорую», — заявили в ведомстве.
В настоящее время следователи опрашивают одноклассников погибшей и работников школы.
Ранее URA.RU сообщало, что в Нижнем Тагиле начали доследственную проверку из-за инцидента в школе №144. По предварительным данным, ученик шестого класса во время перемены открыл окно, сел на подоконник и в результате неосторожного движения упал.