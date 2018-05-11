Суд отправил напавшего на журналистку Фельгенгауэр на принудительное лечение
- Борис Гриц
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«Судом вынесено постановление о применении к мужчине принудительных мер медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь», — говорится в сообщении.
Приговор может быть обжалован в течение десяти дней.
23 октября 2017 года гражданин России и Израиля Борис Гриц прорвался на радиостанцию «Эхо Москвы» и ударил Татьяну Фельгенгауэр ножом в горло. Журналистка была доставлена в больницу и прооперирована.
Грицу было предъявлено обвинение в покушении на убийство журналистки.