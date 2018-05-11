Суд отправил напавшего на журналистку Фельгенгауэр на принудительное лечение

Суд в Москве отправил на принудительное психиатрическое лечение Бориса Грица, совершившего покушение на убийство журналистки «Эха Москвы» Татьяны Фельгенгауэр. Об этом сообщается на сайте СК.

«Судом вынесено постановление о применении к мужчине принудительных мер медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь», — говорится в сообщении.

Приговор может быть обжалован в течение десяти дней.

23 октября 2017 года гражданин России и Израиля Борис Гриц прорвался на радиостанцию «Эхо Москвы» и ударил Татьяну Фельгенгауэр ножом в горло. Журналистка была доставлена в больницу и прооперирована.

Грицу было предъявлено обвинение в покушении на убийство журналистки.