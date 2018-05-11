Суд отправил напавшего на журналистку Фельгенгауэр на принудительное лечение

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Суд в Москве отправил на принудительное психиатрическое лечение Бориса Грица, совершившего покушение на убийство журналистки «Эха Москвы» Татьяны Фельгенгауэр. Об этом сообщается на сайте СК.
Суд отправил напавшего на журналистку Фельгенгауэр на принудительное лечение
  • Борис Гриц
  • © Агентство городских новостей «Москва»

«Судом вынесено постановление о применении к мужчине принудительных мер медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь», — говорится в сообщении.

Приговор может быть обжалован в течение десяти дней.

23 октября 2017 года гражданин России и Израиля Борис Гриц прорвался на радиостанцию «Эхо Москвы» и ударил Татьяну Фельгенгауэр ножом в горло. Журналистка была доставлена в больницу и прооперирована.

Грицу было предъявлено обвинение в покушении на убийство журналистки.

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