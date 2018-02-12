СК предъявил обвинение Грицу в покушении на убийство Фельгенгауэр в окончательной редакции

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Следственный комитет подтвердил окончательное предъявление обвинений Борису Грицу в покушении на убийство журналистки радиостанции «Эхо Москвы» Татьяны Фельгенгауэр.

«Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве 49-летнему мужчине предъявлено обвинение в окончательной редакции в покушении на убийство сотрудницы одной из столичных радиостанций», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что в ближайшее время планируется завершить следственные действия и начать ознакомление сторон с материалами уголовного дела.

Ранее адвокат Фельгенгауэр сообщил об окончании расследования нападения на журналистку.

23 октября 2017 года гражданин России и Израиля Борис Гриц прорвался на радиостанцию «Эхо Москвы» и ударил Татьяну Фельгенгауэр ножом в горло. Журналистка была доставлена в больницу и прооперирована.

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