СК предъявил обвинение Грицу в покушении на убийство Фельгенгауэр в окончательной редакции
«Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве 49-летнему мужчине предъявлено обвинение в окончательной редакции в покушении на убийство сотрудницы одной из столичных радиостанций», — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что в ближайшее время планируется завершить следственные действия и начать ознакомление сторон с материалами уголовного дела.
Ранее адвокат Фельгенгауэр сообщил об окончании расследования нападения на журналистку.
23 октября 2017 года гражданин России и Израиля Борис Гриц прорвался на радиостанцию «Эхо Москвы» и ударил Татьяну Фельгенгауэр ножом в горло. Журналистка была доставлена в больницу и прооперирована.