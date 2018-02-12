Адвокат Фельгенгауэр сообщил об окончании расследования нападения на журналистку

Короткая ссылка
Следствие завершило расследование нападения на журналистку радиостанции «Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауэр и предъявило окончательное обвинение напавшему на ведущую Борису Грицу, сообщил адвокат потерпевшей Сергей Бадамшин.

«Мне известно, что Грицу уже предъявлено обвинение в окончательной редакции», — цитирует адвоката Интерфакс.

Он отметил, что в ближайшее время ожидается уведомление о завершении следственных действий, после чего стороны смогут приступить к ознакомлению с материалами дела.

18 января Пресненский суд Москвы продлил до 23 апреля срок содержания под стражей Борису Грицу.

23 октября 2017 года гражданин России и Израиля Борис Гриц прорвался на радиостанцию «Эхо Москвы» и ударил Татьяну Фельгенгауэр ножом в горло. Журналистка была доставлена в больницу и прооперирована.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Общество
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru