Адвокат Фельгенгауэр сообщил об окончании расследования нападения на журналистку

Следствие завершило расследование нападения на журналистку радиостанции «Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауэр и предъявило окончательное обвинение напавшему на ведущую Борису Грицу, сообщил адвокат потерпевшей Сергей Бадамшин.

«Мне известно, что Грицу уже предъявлено обвинение в окончательной редакции», — цитирует адвоката Интерфакс.

Он отметил, что в ближайшее время ожидается уведомление о завершении следственных действий, после чего стороны смогут приступить к ознакомлению с материалами дела.

18 января Пресненский суд Москвы продлил до 23 апреля срок содержания под стражей Борису Грицу.

23 октября 2017 года гражданин России и Израиля Борис Гриц прорвался на радиостанцию «Эхо Москвы» и ударил Татьяну Фельгенгауэр ножом в горло. Журналистка была доставлена в больницу и прооперирована.