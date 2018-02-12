Адвокат Фельгенгауэр сообщил об окончании расследования нападения на журналистку
«Мне известно, что Грицу уже предъявлено обвинение в окончательной редакции», — цитирует адвоката Интерфакс.
Он отметил, что в ближайшее время ожидается уведомление о завершении следственных действий, после чего стороны смогут приступить к ознакомлению с материалами дела.
18 января Пресненский суд Москвы продлил до 23 апреля срок содержания под стражей Борису Грицу.
23 октября 2017 года гражданин России и Израиля Борис Гриц прорвался на радиостанцию «Эхо Москвы» и ударил Татьяну Фельгенгауэр ножом в горло. Журналистка была доставлена в больницу и прооперирована.