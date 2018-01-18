Напавшему на Фельгенгауэр продлили срок ареста

Пресненский суд Москвы продлил до 23 апреля срок содержания под стражей Борису Грицу, напавшему на журналистку радиостанции «Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауэр.

«Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, продлить в отношении обвиняемого Грица меру пресечения в виде заключения под стражу до 23 апреля», — цитирует РИА Новости судью.

Ранее экспертиза установила, что Борис Гриц страдает параноидной шизофренией.

В декабре суд продлил ему арест до 23 января.

23 октября 2017 года гражданин России и Израиля Борис Гриц прорвался на радиостанцию «Эхо Москвы» и ударил Татьяну Фельгенгауэр ножом в горло. Журналистка была доставлена в больницу и прооперирована.