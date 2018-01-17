У напавшего на Фельгенгауэр диагностировали шизофрению
«В результате экспертизы комиссией установлено, что Гриц страдает параноидной шизофренией с непрерывным типом течения», — приводит ТАСС заключение экспертизы.
В документе поясняется, что у Грица обнаружены характерные для шизофрении расстройства в виде бредовых идей, бреда преследования. Кроме того, там отмечается, что в момент совершения преступления он не осознавал его характер.
«В настоящее время Гриц не может правильно воспринимать обстоятельства дела, давать показания и нуждается в направлении на принудительное лечение в медицинское учреждение», — говорится в заключении.
В декабре суд продлил арест Борису Грицу до 23 января.
23 октября 2017 года он прорвался на радиостанцию «Эхо Москвы» и ударил Фельгенгауэр ножом в горло. Журналистка была доставлена в больницу и прооперирована. 6 ноября она вернулась на работу.