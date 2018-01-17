У напавшего на Фельгенгауэр диагностировали шизофрению

Стационарная психиатрическая экспертиза установила, что Борис Гриц, напавший на журналистку радиостанции «Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауэр, страдает параноидной шизофренией. Об этом сообщил адвокат Сергей Бадамшин.

«В результате экспертизы комиссией установлено, что Гриц страдает параноидной шизофренией с непрерывным типом течения», — приводит ТАСС заключение экспертизы.

В документе поясняется, что у Грица обнаружены характерные для шизофрении расстройства в виде бредовых идей, бреда преследования. Кроме того, там отмечается, что в момент совершения преступления он не осознавал его характер.

«В настоящее время Гриц не может правильно воспринимать обстоятельства дела, давать показания и нуждается в направлении на принудительное лечение в медицинское учреждение», — говорится в заключении.

В декабре суд продлил арест Борису Грицу до 23 января.

23 октября 2017 года он прорвался на радиостанцию «Эхо Москвы» и ударил Фельгенгауэр ножом в горло. Журналистка была доставлена в больницу и прооперирована. 6 ноября она вернулась на работу.