В МЧС уточнили сообщения о возможном запрете на жарку шашлыков в городах ЧМ-2018

В МЧС уточнили сообщения о возможном запрете на розжиг мангалов и жарку шашлыков в особый противопожарный период в городах, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, передаёт kp.ru.

«В связи с тем, что Правкомиссией было рекомендовано субъектам ввести особый противопожарный режим на территориях соответствующих городских округов, то принимаемые ими постановления и определят территории, на которых будет введён особый противопожарный режим и вместе с ним — соответствующие запреты», — рассказали в министерстве.

В МЧС также отметили, что если пользоваться мангалом не запрещено, то следует строго выполнять требования пожарной безопасности.

Кроме того, нормы пожарной безопасности к мангалу, устанавливаемому в черте города, имеют ряд ограничений.

Ранее бывший главный санитарный врач России, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с НСН прокомментировал возможный запрет пикников с жаркой шашлыков в городах проведения ЧМ-2018.