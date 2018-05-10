В МЧС уточнили сообщения о возможном запрете на жарку шашлыков в городах ЧМ-2018

Короткая ссылка
В МЧС уточнили сообщения о возможном запрете на розжиг мангалов и жарку шашлыков в особый противопожарный период в городах, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, передаёт kp.ru.

«В связи с тем, что Правкомиссией было рекомендовано субъектам ввести особый противопожарный режим на территориях соответствующих городских округов, то принимаемые ими постановления и определят территории, на которых будет введён особый противопожарный режим и вместе с ним — соответствующие запреты», — рассказали в министерстве.

В МЧС также отметили, что если пользоваться мангалом не запрещено, то следует строго выполнять требования пожарной безопасности.

Кроме того, нормы пожарной безопасности к мангалу, устанавливаемому в черте города, имеют ряд ограничений.

Ранее бывший главный санитарный врач России, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с НСН прокомментировал возможный запрет пикников с жаркой шашлыков в городах проведения ЧМ-2018.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Общество
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных