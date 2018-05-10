СМИ: В принимающих чемпионат мира по футболу 2018 года городах могут запретить жарить шашлыки

Короткая ссылка
В городах, где будут проводиться игры чемпионата мира по футболу 2018 года, будет введён особый противопожарный режим, который может стать причиной запрета на пикники с жаркой шашлыков на мангалах.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на рекомендацию правительственной комиссии по ликвидации ЧС, которая была подписана министром по чрезвычайным ситуациям Владимиром Пучковым.

Отмечается, что особый режим предполагает запрет на разведение костров и сжигание травы.

При этом уточняется, что конкретные меры утверждают региональные или муниципальные власти, поэтому в основном под запрет подпадает не только разведение обычных костров, но и использование мангалов. 

По данным издания, особый противопожарный режим должны обеспечить власти регионов совместно с МЧС и Рослесхозом.

Ранее, как сообщало RIA56, управление Роспотребнадзора по Оренбургской области рассказало, как правильно готовиться к пикнику.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Общество
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных