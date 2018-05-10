Онищенко прокомментировал возможный запрет пикников с жаркой шашлыков в городах ЧМ-2018

Короткая ссылка
Бывший главный санитарный врач России, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с НСН прокомментировал возможный запрет пикников с жаркой шашлыков в городах проведения чемпионата мира по футболу 2018 года.

По словам депутата, такая мера необходима, прежде всего, для предупреждения пожароопасных ситуаций, которые нередко провоцируют отдыхающие, особенно после употребления алкоголя.

«Когда человек теряет над собой контроль, тогда возникает пожар. С этой точки зрения принимались решения о запрете», — отметил Онищенко.

Он также сказал, что разведение костров в местах, не оборудованных для пикников, опасно не только для окружающей среды, но и для здоровья людей, поскольку нет специальных приспособлений, чтобы помыть руки, продукты, организовать стол.

Ранее URA.RU сообщало, что власти Ямало-Ненецкого автономного округа напомнили о запрете разводить костры и жарить шашлыки в лесу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Общество
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных