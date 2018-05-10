Онищенко прокомментировал возможный запрет пикников с жаркой шашлыков в городах ЧМ-2018
По словам депутата, такая мера необходима, прежде всего, для предупреждения пожароопасных ситуаций, которые нередко провоцируют отдыхающие, особенно после употребления алкоголя.
«Когда человек теряет над собой контроль, тогда возникает пожар. С этой точки зрения принимались решения о запрете», — отметил Онищенко.
Он также сказал, что разведение костров в местах, не оборудованных для пикников, опасно не только для окружающей среды, но и для здоровья людей, поскольку нет специальных приспособлений, чтобы помыть руки, продукты, организовать стол.
Ранее URA.RU сообщало, что власти Ямало-Ненецкого автономного округа напомнили о запрете разводить костры и жарить шашлыки в лесу.