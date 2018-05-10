В Москве начались отключения горячей воды

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В четверг, 10 мая, начались профилактические отключения горячей воды у потребителей в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе ПАО «Московская объединённая энергетическая компания» (МОЭК).
В Москве начались отключения горячей воды
  • РИА Новости
  • © Евгений Одиноков

«Профилактические работы на сетях горячего водоснабжения начались сегодня и завершатся 25 августа, работы будут идти по утверждённому графику», — приводит сообщение РИА Новости.

Отмечается, что график отключений, размещённый на сайте компании, может корректироваться.

Ранее m24 передавал, что в Москве заработало пять новых фонтанов.

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