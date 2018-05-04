В Москве заработало пять новых фонтанов

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Заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков заявил, что в Москве заработало пять новых фонтанов. Об этом сообщает m24.

Одна из конструкций появилась на Биржевой площади. В зависимости от музыкальной композиции она может менять цвет и яркость подсветки, а также высоту струй в пределах от 50 см до 8 м. Фонтан также имеет функцию пара.

«Сухие» фонтаны размещены в Лубочном переулке и на Болотной площади. Их подземные чаши находятся на одном уровне с плиточным покрытием.

Ещё один «сухой» фонтан создан в рамках благоустройства парка «Площадь Юности», передаёт ФБА «Экономика сегодня». Пятый фонтан установлен в парке «Сад будущего».

В общей сложности в Москве насчитывается около 600 фонтанов.

Ранее сообщалось, что в Петергофе открыт летний сезон.

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