Врач рассказал о состоянии пострадавших в результате нападения в колледже Барабинска

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Главный врач Барабинской центральной районной больницы Константин Довгулев в беседе с телеканалом «360» рассказал о пострадавших в результате нападения в одном из местных колледжей.
Врач рассказал о состоянии пострадавших в результате нападения в колледже Барабинска
  • © Russian Investigative Committee/Global Look Press

«Один пациент 17 лет с огнестрельным ранением правого плеча. Состояние тяжёлое, стабильное. Находится в отделении реанимации», — заявил он.

По его словам, ещё два пациента находятся в хирургическом отделении, их состояние оценивается как средней степени тяжести.

Ранее сообщалось, что в Барабинском филиале Новосибирского колледжа транспортных технологий имени Н.А. Лунина студент первого курса во время занятий ранил однокурсника, после чего покончил жизнь самоубийством.

Член Совета Федерации от исполнительного органа государственной власти Новосибирской области Надежда Болтенко в беседе с RT прокомментировала произошедшее в Барабинске нападение в колледже.

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