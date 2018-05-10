Сенатор от Новосибирской области прокомментировала ЧП в колледже Барабинска

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Анна Лушникова
Член Совета Федерации от исполнительного органа государственной власти Новосибирской области Надежда Болтенко в беседе с RT прокомментировала произошедшее в Барабинске нападение в колледже, где подросток открыл стрельбу по однокурсникам, после этого покончив с собой.
Сенатор от Новосибирской области прокомментировала ЧП в колледже Барабинска
  • © council. gov.ru/Global Look Press

«Конечно, случай ужасный. В ситуации надо разбираться, понять, что за атмосфера в колледже, какая семья, что подвигло ребёнка на такое. Я обязательно встречусь с руководством учебного заведения. Когда мы поймём причину, будем решать, что делать, на уровне региональной власти, местного уровня, чтобы таких случаев больше не происходило. Мы много говорим о безопасности, но где-то что-то недосмотрели и не поняли», — заявила Болтенко.

Сенатор также отметила, что сегодня подрастающее поколение требует особого внимания.

«Сейчас надо быть внимательными к детям, подросткам, реагировать на каждую девиацию поведения. Нужно изучить проблему с социологами, с психологами. Надо разобраться, чтобы в дальнейшем принимать необходимые меры. Это печальная история, и она не должна повториться», — подытожила она.

Ранее в колледже в городе Барабинске Новосибирской области студент открыл стрельбу по однокурсникам. Двое учащихся колледжа выпрыгнули из окна второго этажа, один из них получил переломы голеностопных суставов обеих нижних конечностей, а другой перелом стопы.

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