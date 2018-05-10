Путин подписал указ о подготовке празднования 75-летия победы в Великой Отечественной войне

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Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Путин подписал указ о подготовке празднования 75-летия победы в Великой Отечественной войне
  • kremlin.ru

Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

«Возложить на российский организационный комитет «Победа» координацию деятельности федеральных органов исполнительной власти субъектов России, органов местного самоуправления и общественных объединений по подготовке и проведению мероприятий, посвящённых 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне», — говорится в документе.

Ранее Путин также поручил принять меры по улучшению социально-экономического положения ветеранов.

9 мая в Москве прошла акция «Бессмертный полк», в которой приняли участие более 1 млн человек. Шествие, посвящённое 73-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, возглавил президент России Владимир Путин.

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