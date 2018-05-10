Путин подписал указ о подготовке празднования 75-летия победы в Великой Отечественной войне
- kremlin.ru
Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
«Возложить на российский организационный комитет «Победа» координацию деятельности федеральных органов исполнительной власти субъектов России, органов местного самоуправления и общественных объединений по подготовке и проведению мероприятий, посвящённых 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне», — говорится в документе.
Ранее Путин также поручил принять меры по улучшению социально-экономического положения ветеранов.
9 мая в Москве прошла акция «Бессмертный полк», в которой приняли участие более 1 млн человек. Шествие, посвящённое 73-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, возглавил президент России Владимир Путин.