Более миллиона человек участвуют в акции «Бессмертный полк» в Москве

Более 1 млн человек принимают участие в акции «Бессмертный полк» в Москве. Об этом заявила официальный представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк.

«В городе Москве по состоянию на 18:00 более 1 млн россиян принимают участие в шествии «Бессмертный полк», — сказала она.

В мае 2017 года в российском МВД сообщили, что акция «Бессмертный полк» собрала в российской столице свыше 800 тыс. человек.