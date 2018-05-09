Более миллиона человек участвуют в акции «Бессмертный полк» в Москве

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Более 1 млн человек принимают участие в акции «Бессмертный полк» в Москве. Об этом заявила официальный представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк.
Более миллиона человек участвуют в акции «Бессмертный полк» в Москве
  • Reuters

«В городе Москве по состоянию на 18:00 более 1 млн россиян принимают участие в шествии «Бессмертный полк», — сказала она.

В мае 2017 года в российском МВД сообщили, что акция «Бессмертный полк» собрала в российской столице свыше 800 тыс. человек.

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