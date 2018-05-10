Путин поручил принять меры по улучшению социально-экономического положения ветеранов

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Президент России Владимир Путин поручил принять меры по улучшению социально-экономического положения ветеранов.
Путин поручил принять меры по улучшению социально-экономического положения ветеранов
  • kremlin.ru

Об этом говорится в указе о подготовке и проведении празднования 75-й годовщины Победы, опубликованном на официальном портале правовой информации.

«Принять меры по улучшению социально-экономического положения ветеранов Великой Отечественной войны», — говорится в указе.

Кроме того, федеральным органам исполнительной власти и органам исполнительной власти субъектов Федерации поручается оказывать всемерную помощь ветеранам Великой Отечественной войны в решении вопросов их социальной защиты.

Ранее ветеран Дмитрий Сыркашев, который вместе с президентом России Владимиром Путиным возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата, рассказал RT об инциденте с охраной российского лидера.

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