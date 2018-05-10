Оттеснённый охраной Путина ветеран рассказал о случившемся

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Ветеран Дмитрий Сыркашев, который вместе с президентом России Владимиром Путиным возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата, рассказал RT об инциденте с охраной российского лидера.

«Я сзади иду, президент меня знает: мы ещё до этого с ним встречались. И он меня, значит, к себе... Охранники хотели отодвинуть меня, но президент придержал — и всё, я пошёл, охранники меня больше не трогали. Они почувствовали, что президент меня знает и я хорошо с президентом знаком», — сказал Сыркашев.

Ветеран отметил, что после этого они пошли в сторону Могилы Неизвестного Солдата.

После парада Победы в Москве Путин вместе с израильским премьером Биньямином Нетаньяху и президентом Сербии Александром Вучичем вышел на Красную площадь, направляясь на памятную церемонию.

Ветеран попытался подойти к Путину и пожать руку, однако ему преградили дорогу.

Президент России вмешался в ситуацию, пригласив ветерана пройти вместе с ним.

В Кремле, комментируя произошедшее, отметили, что это была «непреднамеренная случайность».

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