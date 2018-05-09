Песков прокомментировал инцидент с ветераном на Красной площади

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал попытку сотрудника охраны отстранить ветерана, который хотел подойти к Владимиру Путину на Красной площади.
Песков прокомментировал инцидент с ветераном на Красной площади
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«Это, конечно же, была непреднамеренная случайность. Президент уже обратил внимание на необходимость исключения таких ситуаций впредь», — цитирует Пескова радиостанция «Говорит Москва».

Путин обратил внимание на этот инцидент, сам подошёл к пожилому мужчине.

Глава государства пожал ветерану руку и пригласив вместе пройти в Александровский сад к Могиле Неизвестного Солдата, чтобы возложить цветы.

9 мая на Красной площади в Москве прошёл парад Победы.

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