В Минздраве рассказали о состоянии пострадавшего при нападении в колледже в Барабинске

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Раненного в результате нападения в колледже в Барабинске Новосибирской области учащегося прооперировали. Отмечается, что в настоящее время он находится в реанимации.
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавшего при нападении в колледже в Барабинске
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  • © Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Минздрава региона.

«На данный момент молодой человек прооперирован и находится в реанимации», — сказали в больнице.

Ранее в прокуратуре рассказали подробности нападения в колледже Барабинска. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

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