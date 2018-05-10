В Минздраве рассказали о состоянии пострадавшего при нападении в колледже в Барабинске
Раненного в результате нападения в колледже в Барабинске Новосибирской области учащегося прооперировали. Отмечается, что в настоящее время он находится в реанимации.
- vk.com
- © Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Минздрава региона.
«На данный момент молодой человек прооперирован и находится в реанимации», — сказали в больнице.
Ранее в прокуратуре рассказали подробности нападения в колледже Барабинска. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему: