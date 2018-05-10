В Минздраве рассказали о состоянии пострадавшего при нападении в колледже в Барабинске

Раненного в результате нападения в колледже в Барабинске Новосибирской области учащегося прооперировали. Отмечается, что в настоящее время он находится в реанимации.

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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Минздрава региона. «На данный момент молодой человек прооперирован и находится в реанимации», — сказали в больнице. Ранее в прокуратуре рассказали подробности нападения в колледже Барабинска. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.