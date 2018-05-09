В Петербурге прошли салюты в честь Дня Победы

В Санкт-Петербурге завершились салюты в честь Дня Победы, сообщает ФАН.

В частности, 73 залпа были произведены в Приморском районе. Посмотреть шоу пришли около 15 тыс. человек.

Как рассказали сотрудники полиции, происшествий не зафиксировано.

Кроме того, салют состоялся в подмосковной Балашихе, информирует телеканал «360» со ссылкой на главу города Сергея Юрова.

«В честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на площади у Ледового дворца прогремели более 500 выстрелов салюта», — заявил чиновник.

Ранее сообщалось, что на параде Победы в Калининграде представили новую военную технику.