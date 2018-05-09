В Свердловской области произошёл пожар в цехе по производству картона

В МЧС заявили, что в Свердловской области произошло возгорание в цехе по производству картона.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что сотрудники МЧС уже ликвидировали пожар.

«В 01:59 по местному времени (23:59 мск) огонь ликвидирован, ведётся проливка и разборка сгоревших конструкций. Пожар был локализован на площади 1,8 тыс. квадратных метров. В результате пожара повреждена кровля и помещения производственного цеха с готовой продукцией», — указывается в заявлении.

По данным МЧС, пострадавших в результате происшествия нет.

Уточняется, что пожарным потребовалось шесть часов, чтобы справиться с огнём.

Причина пожара устанавливается.

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