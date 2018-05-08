Российских губернаторов просят ограничить продажу алкоголя 9 мая

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Павел Астахов
Губернаторов российских регионов просят ограничить продажу алкоголя в День Победы. Соответствующее обращение руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев направил главам 73 субъектов страны.
Российских губернаторов просят ограничить продажу алкоголя 9 мая
  • РИА Новости

Автор инициативы рассказал RT, что губернаторам 73 регионов предлагается ограничить 9 мая продажу алкоголя в местах массового скопления людей. Так же, как это сделали власти других 12 субъектов, например Москвы, Приморского и Пермского краёв, Якутии.    

По словам Хамзаева, торговля спиртным в День Победы в местах народных гуляний несовместима с идеологией праздника.

«В этот светлый день граждане собираются в местах массовых гуляний, чтобы почтить память своих дедов и прадедов, воевавших за нашу Родину и отдавших жизни за мирное небо. Продажа и употребление алкоголя в этот день совершенно неуместны. Уверен, что многим будет неприятно видеть пьяных людей на улицах города. Особенно некрасиво это по отношению к самим ветеранам, которым меньше всего хотелось бы встретить на улице нетрезвых и агрессивных людей, празднующих таким образом 9 Мая», — отметил в своём обращении глава «Трезвой России».

Ранее НСН сообщила, что продажу алкоголя и прохладительных напитков в стеклянной таре ограничат в Москве во время майских праздников. Глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников полагает, что такие меры помогут избежать травматизма среди отдыхающих и снизят вероятность правонарушений.

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