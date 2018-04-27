Продажу алкоголя в Москве ограничат во время майских праздников

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Продажу алкоголя и прохладительных напитков в стеклянной таре ограничат в Москве во время майских праздников, сообщает НСН со ссылкой на официальный портал мэра.

С 29 апреля по 2 мая, а также 9 мая нельзя будет приобрести спиртное в магазинах поблизости от мест массовых гуляний — пешеходных улиц, площадей и парков.

Как полагает глава Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников, ограничения помогут избежать травматизма среди отдыхающих и послужат для профилактики правонарушений, передаёт газета «Известия».

Ранее в Минздраве рассказали о снижении количества потребляемого алкоголя в России с 2006 года на 40%.

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