СМИ: В России создадут экотехнопарки для переработки отходов

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В России с 2019 года могут появиться экотехнопарки — мусорные кластеры, в которых будут сортировать и перерабатывать отходы. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Минпромторг.

Уточняется, что основная цель формирования сети экотехнопарков в рамках создания отрасли по обработке отходов — снижение количества полигонного захоронения и повышение уровня использования вторичного сырья в производственном процессе. 

Как сообщает издание, государство может предоставить субсидии на процентные ставки по кредитам, а также компенсировать часть прямых затрат на строительство, чтобы стимулировать бизнес входить в такие кластеры и создавать новые заводы.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству ликвидировать в стране все выявленные несанкционированные свалки в границах городов к 2024 году.

Также RIA56 передавало, что мусор со свалок Оренбургской области будут перерабатывать с целью получения вторичного сырья и топлива.

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