СМИ: В России создадут экотехнопарки для переработки отходов
Уточняется, что основная цель формирования сети экотехнопарков в рамках создания отрасли по обработке отходов — снижение количества полигонного захоронения и повышение уровня использования вторичного сырья в производственном процессе.
Как сообщает издание, государство может предоставить субсидии на процентные ставки по кредитам, а также компенсировать часть прямых затрат на строительство, чтобы стимулировать бизнес входить в такие кластеры и создавать новые заводы.
Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству ликвидировать в стране все выявленные несанкционированные свалки в границах городов к 2024 году.
Также RIA56 передавало, что мусор со свалок Оренбургской области будут перерабатывать с целью получения вторичного сырья и топлива.