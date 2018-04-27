Мусор со свалок Оренбургской области будут перерабатывать в топливо

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Мусор со свалок Оренбургской области будут перерабатывать с целью получения вторичного сырья и топлива, сообщает RIA56.

Отмечается, что в регионе работают 72 объекта по обработке, утилизации, и хранению отходов производства и потребления.

«В Оренбурге действует мусоросортировочный комплекс по обработке ТКО, поступающих от жителей и промышленных предприятий, производительностью до 250000 тонн в год. Выход вторичного сырья — до 40%, ведётся отбор более 25 фракций», — рассказал заместитель начальника управления по охране окружающей среды и экологии министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Дмитрий Классен.

Ранее сообщалось, что россияне считают наиболее острыми экологическими проблемами в стране загрязнение воздуха заводами и мусорные свалки.

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