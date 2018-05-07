Путин поручил ликвидировать в России нелегальные свалки в границах городов к 2024 году

Президент России Владимир Путин поручил правительству ликвидировать в стране все выявленные несанкционированные свалки в границах городов к 2024 году.

«Правительству Российской Федерации при разработке национального проекта в сфере экологии исходить из того, что в 2024 году необходимо обеспечить достижение следующих целей и целевых показателей: эффективное обращение с отходами производства и потребления, включая ликвидацию всех выявленных на 1 января 2018 года несанкционированных свалок в границах городов», — говорится в указе «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», опубликованном на сайте президента.

Кроме того, указ предусматривает «кардинальное снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах».

«В том числе уменьшение не менее чем на 20% совокупного объёма выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в наиболее загрязнённых городах», — отмечается в документе.

Ранее Путин подписал указ о национальных целях и стратегических задачах развития России до 2024 года.