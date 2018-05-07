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Эксперт прокомментировал новые майские указы Путина

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Директор института политических исследований Сергей Марков в беседе с ФАН прокомментировал новые майские указы президента России Владимира Путина.

«Майские указы — это своего рода контакт президента Владимира Путина с населением России, вот в чём заключается их суть. В их основу легли предвыборные обещания, которые дал глава государства во время своей предвыборной кампании», — сказал Марков.

По его словам, на основании диалога с гражданами сформировался определённый запрос, россияне поручили главе государства выполнить эти задачи, которые он поручит своему правительству.

Ранее Путин поручил правительству до 2024 года обеспечить вхождение России в число пяти крупнейших экономик мира, а также в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования.

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