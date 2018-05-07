Путин поручил обеспечить вхождение России в пятёрку крупнейших экономик мира до 2024 года

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Российский президент Владимир Путин поручил правительству обеспечить вхождение России в число пяти крупнейших экономик мира до 2024 года.
Путин поручил обеспечить вхождение России в пятёрку крупнейших экономик мира до 2024 года
  • Reuters
  • © Aleksey Druzhinin

«Правительству Российской Федерации обеспечить достижение следующих национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года... вхождение Российской Федерации в число пяти крупнейших экономик мира, обеспечение темпов экономического роста выше мировых при сохранении макроэкономической стабильности, в том числе инфляции на уровне, не превышающем 4%», — говорится в указе, опубликованном на сайте президента.

Ранее Путин заявил, что ключевой задачей на ближайшие годы является повышение реальных доходов граждан.

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