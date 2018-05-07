Эксперт оценил список кандидатов в новый состав правительства

Генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций политолог Дмитрий Орлов в разговоре с RT поделился мнением о кандидатах в новый состав правительства.

«Дмитрий Медведев на встрече с фракцией «Единая Россия» в Государственной думе назвал ряд фамилий в качестве основных действующих лиц в новом правительстве, и там вырисовывается вполне определённая линия. Прежде всего это уход от вице-премьеров по регионам. Также планируются к назначению вице-премьеры, которые будут некими администраторами и контролёрами крупных ресурсных потоков. То есть здесь сочетаются контроль над ресурсами, достаточно жёсткая стена на пути неэффективного расходования средств и концепции развития», — сказал Орлов.

Ранее исполняющий обязанности председателя правительства России Дмитрий Медведев на встрече с депутатами от партии «Единая Россия» предложил кандидатов в новый состав кабинета министров.