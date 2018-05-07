Осуждённый пожизненно россиянин вновь совершил убийство спустя несколько лет после освобождения

Короткая ссылка
Рецидивист Александр Щёголев, совершивший три убийства, спустя четыре года после освобождения был вновь осуждён за то, что зарезал своего собутыльника.
Осуждённый пожизненно россиянин вновь совершил убийство спустя несколько лет после освобождения
  • РИА Новости

Как стало известно RT, Щёголев первую судимость получил в 16 лет, его приговорили к одному году лишения свободы за хищение государственного имущества. Через полгода после освобождения он снова сел на год — за хулиганство. Затем была ещё одна судимость за хулиганство и два срока за убийства: первый — десятилетний, второй — пятнадцатилетний.

В 1995 году Щёголев в третий раз совершил убийство и как особо опасный рецидивист был приговорён к высшей мере наказания — расстрелу. Но расстрел был заменён пожизненным лишением свободы.

В 2008 году этот приговор был пересмотрен, и Щёголев вышел на свободу. Но в 2012 году он в ходе распития спиртных напитков нанёс несколько ударов ножом своему собутыльнику, который впоследствии скончался.

Суд квалифицировал это преступление не как убийство, а как причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее за собой смерть, и приговорил Щёголева к 12 годам лишения свободы.

Подробнее — в материале RT.

Ранее сообщалось, что в Уфе задержали Анвара Масалимова — приговорённого к пожизненному сроку убийцу, вышедшего на свободу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Происшествия
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных