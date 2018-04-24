В Уфе задержали выпущенного на свободу убийцу, который был осуждён пожизненно

В Уфе задержали Анвара Масалимова — приговорённого к пожизненному сроку убийцу, вышедшего на свободу. Об этом сообщает kp.ru.

Сначала он проходил по делу об убийстве гостя съёмной квартиры как свидетель. Но когда расследование подходило к концу, его сожительница отказалась от чистосердечного признания и заявила, что преступление совершил именно Масалимов.

Расследование продолжается. Запланирована очная ставка.

Ранее в ФСИН рассказали об освобождении Масалимова из колонии на Ямале.

Завкафедрой криминалистики Университета имени Кутафина, доктор юридических наук, заслуженный юрист России Евгений Ищенко прокомментировал информацию об освобождении Масалимова в связи с переквалификацией уголовного дела.

В апреле URA.RU сообщало, что на Урале вынесен приговор пенсионерке и её сыну, обвиняемым в убийстве почтальона.