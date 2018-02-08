Юрист прокомментировал освобождение приговорённого к пожизненному заключению преступника

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Анна Лушникова
Завкафедрой криминалистики Университета имени Кутафина доктор юридических наук Евгений Ищенко, заслуженный юрист России, в разговоре с RT прокомментировал информацию об освобождении приговорённого к пожизненному заключению за жестокое убийство Анвара Масалимова в связи с переквалификацией уголовного дела.
Юрист прокомментировал освобождение приговорённого к пожизненному заключению преступника
  • globallookpress.com
  • © Pravda Komsomolskaya

«Масалимова выпустили в соответствии с законом, как это ни печально. Если его преступление было переквалифицировано на менее тяжкое, то суд в полном соответствии с законодательством обязан был его освободить. Плохой он или хороший, перевоспитался или не перевоспитался — неважно. Поводов для упрёка в адрес суда или администрации нет», — сказал Ищенко.

Ранее приговорённый к пожизненному заключению за жестокое убийство Анвар Масалимов был выпущен из колонии «Полярная сова» в Ямало-Ненецком автономном округе.

Президиум Вологодского областного суда признал возможность смягчения наказания.

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