Юрист прокомментировал освобождение приговорённого к пожизненному заключению преступника

Завкафедрой криминалистики Университета имени Кутафина доктор юридических наук Евгений Ищенко, заслуженный юрист России, в разговоре с RT прокомментировал информацию об освобождении приговорённого к пожизненному заключению за жестокое убийство Анвара Масалимова в связи с переквалификацией уголовного дела.

«Масалимова выпустили в соответствии с законом, как это ни печально. Если его преступление было переквалифицировано на менее тяжкое, то суд в полном соответствии с законодательством обязан был его освободить. Плохой он или хороший, перевоспитался или не перевоспитался — неважно. Поводов для упрёка в адрес суда или администрации нет», — сказал Ищенко.

Ранее приговорённый к пожизненному заключению за жестокое убийство Анвар Масалимов был выпущен из колонии «Полярная сова» в Ямало-Ненецком автономном округе.

Президиум Вологодского областного суда признал возможность смягчения наказания.