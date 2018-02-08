Юрист прокомментировал освобождение приговорённого к пожизненному заключению преступника
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«Масалимова выпустили в соответствии с законом, как это ни печально. Если его преступление было переквалифицировано на менее тяжкое, то суд в полном соответствии с законодательством обязан был его освободить. Плохой он или хороший, перевоспитался или не перевоспитался — неважно. Поводов для упрёка в адрес суда или администрации нет», — сказал Ищенко.
Ранее приговорённый к пожизненному заключению за жестокое убийство Анвар Масалимов был выпущен из колонии «Полярная сова» в Ямало-Ненецком автономном округе.
Президиум Вологодского областного суда признал возможность смягчения наказания.