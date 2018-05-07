В Нижегородской области суд приостановил деятельность ТЦ из-за нарушений

Борский городской суд Нижегородской области приостановил деятельность торгового центра «Зеркало» из-за нарушений требований пожарной безопасности, сообщает kp.ru.

Как рассказали в пресс-службе регионального управления Федеральной службы судебных приставов, в здании ТЦ нет обязательной автоматической пожарной сигнализации и системы пожаротушения.

Один из эвакуационных выходов закрыт на замок. В нескольких торговых павильонах отсутствует система вытяжной противодымной вентиляции. В одной из торговых точек доступ к пожарному крану оказался ограничен.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области могут закрыть 17 ТЦ из-за нарушений.