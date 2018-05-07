В Нижегородской области суд приостановил деятельность ТЦ из-за нарушений
Как рассказали в пресс-службе регионального управления Федеральной службы судебных приставов, в здании ТЦ нет обязательной автоматической пожарной сигнализации и системы пожаротушения.
Один из эвакуационных выходов закрыт на замок. В нескольких торговых павильонах отсутствует система вытяжной противодымной вентиляции. В одной из торговых точек доступ к пожарному крану оказался ограничен.
Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области могут закрыть 17 ТЦ из-за нарушений.