В Челябинской области могут закрыть 17 ТЦ из-за нарушений

В Челябинской области в суд направлено 17 исков о закрытии торгово-развлекательных центров, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу губернатора региона Бориса Дубровского.

В общей сложности надзорные органы проверили 573 объекта и выявили 1,1 тыс. нарушений.

Как отметил Дубровский, проверки не были внезапными, но собственники не посчитали необходимым подготовиться к проверке, устранить очевидные замечания по очистке путей эвакуации. Об этом сообщают «Аргументы недели».

Губернатор также заявил о необходимости «переломить» халатное отношение к пожарной безопасности. По словам Дубровского, правоохранительным органам и органам исполнительной власти нужно быть нетерпимыми к нарушениям, проявлять твёрдость в данных вопросах и обеспечивать строгий контроль объектов.

Ранее сообщалось, что в торговых центрах и кинотеатрах Москвы с 26 марта в ходе проверок выявлено более 11 тыс. нарушений.