В Челябинской области могут закрыть 17 ТЦ из-за нарушений
В общей сложности надзорные органы проверили 573 объекта и выявили 1,1 тыс. нарушений.
Как отметил Дубровский, проверки не были внезапными, но собственники не посчитали необходимым подготовиться к проверке, устранить очевидные замечания по очистке путей эвакуации. Об этом сообщают «Аргументы недели».
Губернатор также заявил о необходимости «переломить» халатное отношение к пожарной безопасности. По словам Дубровского, правоохранительным органам и органам исполнительной власти нужно быть нетерпимыми к нарушениям, проявлять твёрдость в данных вопросах и обеспечивать строгий контроль объектов.
Ранее сообщалось, что в торговых центрах и кинотеатрах Москвы с 26 марта в ходе проверок выявлено более 11 тыс. нарушений.