Президент Владимир Путин сравнил Россию с птицей феникс, которая возрождается из пепла.

«За более чем тысячелетнюю историю Россия не раз сталкивалась с эпохами смут и испытаний и всегда, всегда возрождалась, как птица феникс, достигала таких высот, которые другим были не под силу, считались недостижимыми, а для нашей страны, напротив, становились новым трамплином, новым историческим рубежом для дальнейшего, мощного рывка вперед», — сказал Путин.

Ранее Владимир Путин заявил, что России ещё предстоит напряжённо работать над решением новых задач и вызовов.

RT ведёт текстовую трансляцию.