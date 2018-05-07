Путин сравнил Россию с птицей феникс

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Президент Владимир Путин сравнил Россию с птицей феникс, которая возрождается из пепла.
Путин сравнил Россию с птицей феникс
  • Reuters
  • © Aleksey Nikolskyi

«За более чем тысячелетнюю историю Россия не раз сталкивалась с эпохами смут и испытаний и всегда, всегда возрождалась, как птица феникс, достигала таких высот, которые другим были не под силу, считались недостижимыми, а для нашей страны, напротив, становились новым трамплином, новым историческим рубежом для дальнейшего, мощного рывка вперед», — сказал Путин.

Ранее Владимир Путин заявил, что России ещё предстоит напряжённо работать над решением новых задач и вызовов.

RT ведёт текстовую трансляцию.

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