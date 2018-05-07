Путин: России ещё предстоит напряжённо работать над решением новых вызовов

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Президент России Владимир Путин заявил, что стране предстоит напряжённо работать над решением новых задач и вызовов.
Путин: России ещё предстоит напряжённо работать над решением новых вызовов
  • Reuters
  • © Sergei Bobylyov

Об этом российский лидер сказал в ходе инаугурации в Большом Кремлёвском дворце.

«Многое, но далеко ещё не всё восстановлено, не все исторические раны залечены, не все потери, сложности преодолены, а жизнь постоянно ставит перед нами новые вызовы, новые непростые задачи, и над их решением нам ещё предстоит напряжённо работать. Времени на раскачку нет», — сказал Путин.

Ранее Путин вступил в должность президента России.

RT ведёт текстовую трансляцию.

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