Путин: России ещё предстоит напряжённо работать над решением новых вызовов
- Reuters
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Об этом российский лидер сказал в ходе инаугурации в Большом Кремлёвском дворце.
«Многое, но далеко ещё не всё восстановлено, не все исторические раны залечены, не все потери, сложности преодолены, а жизнь постоянно ставит перед нами новые вызовы, новые непростые задачи, и над их решением нам ещё предстоит напряжённо работать. Времени на раскачку нет», — сказал Путин.
Ранее Путин вступил в должность президента России.
RT ведёт текстовую трансляцию.