В центре Москвы 7 мая ограничат движение из-за инаугурации президента

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В центре Москвы 7 мая будет ограничено движение в связи с церемонией вступления президента России в должность. Об этом сообщается в Twitter Московского транспорта.

В частности, будет полностью перекрыто движение по улице Ильинка от Старой площади до Ветошного переулка. 

Также перекроют движение по Москворецкой улице со стороны парка «Зарядье».

Ранее в Кремле рассказали о сценарии инаугурации президента. Церемония начнётся в 12:00.

Также m24 сообщал, что в столице 6 и 9 мая будут изменены маршруты наземного транспорта из-за парада.

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