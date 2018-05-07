В центре Москвы 7 мая ограничат движение из-за инаугурации президента
В частности, будет полностью перекрыто движение по улице Ильинка от Старой площади до Ветошного переулка.
Также перекроют движение по Москворецкой улице со стороны парка «Зарядье».
В связи с проведением торжественной церемонии вступления В.В. Путина в должность Президента РФ будут организованы перекрытия и ограничения pic.twitter.com/wzciNAlX7d— Московский транспорт (@DtRoad) 1 мая 2018 г.
Ранее в Кремле рассказали о сценарии инаугурации президента. Церемония начнётся в 12:00.
Также m24 сообщал, что в столице 6 и 9 мая будут изменены маршруты наземного транспорта из-за парада.