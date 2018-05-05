МВД: задержанные на несогласованной акции в Москве подростки переданы родителям

Все несовершеннолетние, которых задержали на несанкционированной акции в центре Москвы, переданы родителям после профилактических бесед. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

«Сотрудниками полиции завершены профилактические беседы с несовершеннолетними, доставленными за нарушения общественного порядка в ходе несогласованного публичного мероприятия 5 мая 2018 года», — приводит сообщение РИА Новости.

Отмечается, что задержанных передали родителям, либо другим их законным представителям.

Ранее сообщалось, что в Москве были задержаны порядка 300 человек, ещё около 200 человек в Петербурге доставили в полицию.

Также на несанкционированном митинге в центре Москвы был задержан блогер Алексей Навальный.