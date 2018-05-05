В МВД заявили о задержании Навального в ходе несогласованной акции в Москве

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Блогер Алексей Навальный задержан во время несогласованной акции в центре Москвы. Об этом заявили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

«В центре Москвы за организацию несогласованного публичного мероприятия задержаны А. Навальный и Н. Ляскин», — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что задержанные доставлены в отдел полиции для решения вопроса о «привлечении их к ответственности в соответствии с законом».

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